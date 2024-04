Volvo Cars fikk i første kvartal et resultat etter skatt på 3,6 milliarder svenske kroner, eller 1,12 kroner pr. aksje. Dette var ned fra 4,0 milliarder svenske kroner, eller 1,21 dollar pr. aksje, i samme periode i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) falt fra 5,1 til 4,7 milliarder svenske kroner, og skuffet dermed stort ettersom Bloomberg-konsensus pekte mot 6,0 milliarder svenske kroner. Eksklusive resultatandeler i joint venture- og tilknyttede selskaper steg (justert) EBIT fra 6,3 til 6,8 milliarder svenske kroner.

Inntektene gikk fra 95,7 til 93,9 milliarder svenske kroner, men var ventet inn på 99,8 milliarder svenske kroner. Driftsmarginen falt dermed fra 5,3 til 5,0 prosent.

Markedet reagerer negativt på rapporten, og aksjen er onsdag ettermiddag ned over 8 prosent i Stockholm.

Rekorder i 11 land

Bilprodusenten forklarer inntektsfallet med lavere kontraktsproduksjon og negative valutaeffekter, men økte samtidig salget gjennom forhandlere med 12 prosent til 182.700 biler. I mars nådde Volvo Cars «all-time high» for månedlig salg, godt hjulpet av den helelektriske SUV-modellen EX30.

LANSERT I FJOR: Volvos helelektriske SUV EX30. Foto: Bloomberg

«Sterke leveranser i Europa og USA bidro til topplinjeveksten, og vi noterte nye salgsrekorder i 11 markeder, inklusive Tyskland, Frankrike, Nederland, Canada og Tyrkia. Dette viser at vi er i rute mot målet om minst 15 prosent årlig vekst i salgsvolumet», heter det i rapporten.

I løpet av første kvartal utgjorde «plug-in» hybrider og helelektriske biler 41 prosent av globalt salgsvolum, mens elbiler utgjorde 21 prosent av inntektene.

Overfor CNBC hevder Volvo-sjefen Jim Rowan at fokuset på premium-biler gjør selskapet mindre eksponert mot økt konkurranse og svakere etterspørsel i massemarkedet.

– Det at vi opererer i premium-segmentet gjør at vi er litt mer beskyttet, sier han.

Øker elbilmarginer

Rowan kan også glede seg over bruttomarginen på elbilsalget kom inn på 16 prosent i første kvartal, opp fra 7 prosent i samme periode året før.

– Jeg tror vi er litt foran iallfall noen av våre konkurrenter, og planen er å holde seg der. Vårt fokus er ikke bare på å levere de beste elbilene med den nyeste teknologien, men også å gjøre det med solide marginer, fortsetter Volvo-sjefen overfor kanalen.

For 2024 forventer bilprodusenten at salget gjennom forhandlere vil øke ytterligere fra 2023-nivået, og at elbilandelen av salget vil øke «betraktelig.»

DNB Markets forventer ifølge en oppdatering at konsensus vil reagere på rapporten med å jekke ned 2024-estimatene for justert EBIT med 2-4 prosent.