Boeing melder om et resultat etter skatt på minus 355 millioner dollar, 56 cent pr. aksje. I samme periode i fjor tapte flyprodusenten 425 millioner dollar, eller 69 cent pr. aksje.

På konsernnivå falt inntektene 8 prosent til 16.570 millioner dollar. For den kommersielle flydivisjonen stupte topplinjen 31 prosent til 4.650 millioner dollar, mens marginen gikk fra minus 9,2 til minus 24,6 prosent.

Eksklusive engangseffekter tapte Boeing 388 millioner dollar, eller 1,13 dollar pr. aksje.

Wall Street-konsensus pekte ifølge LSEG mot minus 1,76 dollar pr. aksje i justert resultat av inntekter på 16.570 millioner dollar.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp over 4 prosent i førhandelen i New York.

Flere tilfeller av rutinesvikt

Den amerikanske flyprodusenten har møtt mye motvind siden et stykke av skroget falt av et 737 Max-fly tilhørende Alaska Airlines 5. januar i år. USAs luftfartsmyndigheter (FAA) har forbudt Boeing å øke produksjonen, og har i tillegg funnet flere tilfeller av rutinesvikt (non-compliance) i forsyningskjeden.

– På kort sikt, ja, er vi inne i en utfordrende periode. Lavere leveranser kan være vanskelig for våre kunder og vår økonomi, men sikkerhet og kvalitet må og vil komme først. Vi er absolutt forpliktet til å gjøre alt vi kan for å sikre at regulerende myndigheter, kunder og ansatte har 100 prosent tillit til oss, sier avtroppende toppsjef David Calhoun ifølge CNBC onsdag i en melding til ansatte.

Svidde av mindre enn fryktet

«Cash burn» i kvartalet beløp seg til Boeing 3,9 milliarder dollar i kontanter, godt under de 4,5 milliarder dollarene Wall Street hadde sett for seg.

– Vi bruker denne perioden, så tøff som den er, til bevisst å bremse systemet, stabilisere forsyningskjeden, styrke driften og posisjonere Boeing for å levere med den forutsigbarhet og kvalitet våre kunder krever på lang sikt. Når disse tiltakene nå begynner å virke, ser vi tidlige tegn på mer forutsigbare, stabile og effektive syklustider i vår 737-fabrikk, og forventer at dette vil forbedre seg gradvis, fortsetter Calhoun.