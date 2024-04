Handelsdepartementet i Kina sa fredag at forbrukere som bytter ut gamle kjøretøy med enten hybride eller elektriske biler i 2024, kan motta subsidier på opp mot 10.000 yuan. Det tilsvarer omtrent 1.381 dollar, eller 15.245 kroner gitt dagens kurs. Det skriver Wall Street Journal.

Forbrukere som derimot velger å bytte inn eldre biler mot tradisjonelle biler med motorer på 2 liter og under, er kvalifisert for subsidier på 7.000 yuan, omtrent 10.887 kroner.

Ifølge avisen prøver kinesiske myndigheter å øke forbruket etter at innenlandsk etterspørsel har falt. Eksempelvis falt salget av personbiler med 1,5 prosent år-over-år i april, etter en vekst på 6,2 prosent måneden før.

Analytikere fra Deutche Bank kommenterte at de forventer at programmet vil komme lavprisbiler til gode, som BYD, men at det ikke bidrar til å løse landets «strukturelle problemer».

Frykter overproduksjon

I februar skrev Finansavisen at kinesiske elbilprodusenter måtte satse mer på salg i utlandet og utfordre utenlandske bilprodusenter, etter den dalende etterspørselen i landet.

Ifølge Wall Street Journal betød det at de kinesiske elbilprodusentene var innstilt på å produsere flere biler enn det de klarer å selge i hjemlandet. Analytikere kommenterte i februar at de er redd for at dette kan føre til overproduksjon.



Estimater fra Bernstein Research venter at bilprodusenter i Kina vil øke kapasiteten med fem millioner biler fra 2023 til 2025, der salget av elbiler forventes å vokse med 3,7 millioner i samme periode.

«Det er en tydelig overkapasitet i Kina, og denne overkapasiteten vil bli eksportert. Spesielt hvis dette drives av direkte og indirekte subsidier,» sa lederen for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, mot slutten av 2023.