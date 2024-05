Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) har åpnet ny etterforskning av Boeing, skriver Wall Street Journal.

Etterforskningen er igangsatt etter et varsel FAA fikk fra flyprodusenten i april om at påkrevde inspeksjoner av 787 Dreamliner-fly kanskje ikke har funnet sted – og at ansatte kan ha forfalsket rapporter.

Kilder med kjennskap til saken opplyser til avisen at inspeksjonene var tilknyttet sikkerhetstiltak rettet mot å redusere elektriske farer nær flyets drivstofftanker, eksempelvis lynnedslag.

Kan påvirke rundt 450 fly

FAA har hatt Boeings produksjonsrutiner under lupen siden 5. januar da et veggpanel løsnet i luften og laget et hull i skroget på et 737 MAX-fly operert av Alaska Airlines. En midlertidig rapport fra FAA viste i februar at det manglet fire bolter i det omtalte panelet.

Det er ikke umiddelbart klart om noen 787 Dreamliner-fly som i skrivende stund er i luften må tas ut av drift, men ifølge FAA er Boeing i gang med nye inspeksjonsrunder av alle 787-er som nå er i produksjon. Flyprodusenten må også formulere en plan for håndtering av den operative Dreamliner-flåten.

Wall Street Journal-kilder hevder at rundt 450 fly kan bli påvirket av denne seneste etterforskningen. Av dokumentasjon sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) går det frem at Boeing ved utgangen av fjoråret hadde levert 1.110 enheter av flytypen.

«Raskt og alvorlig» grep

Sjefen for Boeings 787-program, Scott Stocker, skrev i en internmelding 29. april at det ikke skal være noe umiddelbar feil med Dreamliner-fly som nå er i luften. Selv ble Stocker gjort oppmerksom på de potensielt manglende inspeksjonene på et internsystem der ansatte rapporterer problemer.

«Vi gikk raskt gjennom saken og fant ut at flere personer hadde overtrådt våre retningslinjer ved ikke å utføre en påkrevd test, men registrere arbeidet som fullført. Som dere alle vet har vi nulltoleranse for ikke å følge prosesser utformet for å sikre kvalitet og sikkerhet», skrev han i meldingen en talskvinne for Boeing har videreformidlet til avisen.

Stocker la til at Boeing har iverksatt «raske og alvorlig korrigerende tiltak med flere lagmedlemmer», uten at talskvinnen ville utdype denne uttalelsen.

Boeing faller 0,8 prosent i tirsdagens førhandel på Wall Street. Aksjen er ned over 32 prosent så langt i år.