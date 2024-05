Frykter alvorlige konsekvenser for Oslo Sentralstasjon

Det er i et intervju med Avisa Oslo at adm. direktør i Bane Nor Eiendom, Jon-Erik Lunøe uttrykker bekymring for at Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke ønsker å stille seg bak forslaget.

Bane Nor ønsker å oppføre et 100 meter nytt høyhus, som de mener kan bidra til å finansiere en stor oppgradering av dagens eksisterende bygningsmasse.

Det er altså disse planene PBE ikke vil viderebringe ut på offentlig ettersyn.

«Høyhuset vil gi for mange negative konsekvenser for det bevaringsverdige området rundt, Østbanehallen og Jernbanetorget, og sette et for stort preg på bybildet. Utsikten fra Slottet til Ekebergåsen, via Egertorget og videre ned gjennom Karl Johans gate ivaretas ikke godt, og det vil dominere bybildet og oppfattelsen av Oslo fra for mange steder i byen. Oslos bylandskap og Oslo sentrums identitet vil endres og bli vesentlig svekket, skriver etatsdirektør i PBE, Siri Gauthun Kielland i et leserinnlegg i lokalavisa.

UENIGE: Adm. direktør i Bane Nor Eiendom, Jon-Erik Lunøe og etatsdirektør i PBE, Siri Gauthun Kielland er ikke enige vedrørende fremtidsplanene for Oslo S. Foto: Aksel Jermstad & Tom Kolstad

«Folk må få lov til å si sin mening om planene våre», sier en oppgitt Lunøe til AO.

Bane Nor mener utviklingen av Norges viktigste knutepunkt er såpass prekær at byens innbyggere bør få ta del i debatten og utformingen av planene.

Men PBE ønsker altså ingen høyhus sør for dagens sporområde. Bane Nor mener selv at høyhuset er innenfor gjeldende føringer og reguleringer.

Lunøe frykter at konsekvensene kan bli enorme om ingenting gjøres i området, da selskapet anslår en dobling av trafikken innen 2050.

«To av dagens tre innganger er ikke engang dimensjonert for dagens trafikk», hevdes det.