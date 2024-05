Torghatten vinner ferjekontrakt

Trafikkselskapet Västtrafik offentliggjorde i dag at Torghatten AB har vunnet anbudet for Strömstad-Koster, som har en varighet på 15 år. Torghatten skriver i en pressemelding at selskapet vil bygge to nye elferger for å operere sambandet.

Dette blir det første ordinære sambandet Torghatten opererer i Sverige.

– Dette er en fantastisk dag for oss i Torghatten og Nordic Ferry Infrastructure. Vi har over en tid jobbet for å få et fotfeste i Sverige, og Strömstad-Koster blir startskuddet for oss, sier Stein Andre Hergistad-Olsen, adm. direktør i Torghatten AB.

I forbindelse med den nye kontrakten vil Torghatten bygge to nye elektriske ferger, begge med en kapasitet på 248 personer. Disse ferjene blir bygget for 100 prosent elektrisk drift.

I tillegg til den nye kontrakten for Stömstad-Koster, opererer Torghatten den autonome byfergen Estelle i Stockholm.