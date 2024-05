General Motors (GM) blir et lyspunkt i en bransje som sliter med sviktende etterspørsel etter elbiler, går det frem av flere analyser CNBC viser til tirsdag.

POTENSIAL: Analytikere ser elbil-muligheter for General Motors. Her den elektriske SUV-modellen Cadillac Escalade IQ fra bilmessen i Beijing i april i år. Foto: Bloomberg

Markedet bekymrer seg for om elbilprodusenten Tesla klarer å holde på sine markedsandeler, samtidig med å levere på sine ambisjoner innenfor selvkjøringsteknologi. Aksjen er ned over 30 prosent hittil i år.

Citi: En doblingskandidat

I samme periode har GM steget 26 prosent, og Citi-analytiker Itay Michaeli har ståltro på at utviklingen fortsetter. Han ser muligheter for selskapet til å styrke sin posisjon i elbilmarkedet, og klasker til med et kursmål på 96 dollar – 113 prosent over mandagens sluttkurs på 45,17 dollar.

«De neste kvartalene blir avgjørende for å levere på elbilområdet, men vi liker fortsatt risk/reward i aksjen siden et vellykket utfall ytterligere vil styrke argumentet om at GM underpresterer betydelig (ved en P/E på rundt 5), samtidig som GM trolig vil erobre en tosifret andel av elbilmarkedet i USA», skrev han ifølge nettstedet i en rapport i slutten av april.

– Sterk kjernevirksomhet

Bank of America-analytiker John Murphy er også GM-optimist, og tror selv den oppjusterte guidingen i kjølvannet av den sterke førstekvartalsrapporten vil vise seg å være for konservativ. Murphy gjentar sin kjøpsanbefaling basert på bankens syn om at GMs «Core to Future»-program vil opprettholde selskapets posisjon som en leder i industrien.

«Vedvarende styrke i kjernevirksomheten gjør det mulig for GM å investere i elbiler, selvkjørende biler og andre fremtidsrettede områder, samtidig som selskapet fortsetter å skape verdier til aksjonærene», skriver analytikeren med kursmål 75 dollar og en indikert oppside på 66 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

Til slutt ser Ryan Brinkman i JPMorgan nærmere 30 prosent oppside, etter at han ifølge CNBC gjentok sin overvekt-anbefaling av GM i april med kursmål 58 dollar.