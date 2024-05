USA innfører 100 prosent toll på kinesiske elbiler

Tollsatsene skal økes gradvis i løpet av en treårsperiode, men allerede i år blir de oppjustert på blant annet elbiler, solcellepanel, databrikker, stål, aluminium og medisinsk utstyr.

Tollsatsen på kinesiske elbiler blir satt opp til hele 100 prosent innen utgangen av året, en firedobling sammenlignet med dagens nivå.

Tollen på databrikker dobles fra 25 til 50 prosent innen neste år, ifølge tirsdagens kunngjøring fra Det hvite hus.

Støtte til arbeidere

Biden-administrasjonen begrunner tollen med at Kina har «urettferdig handelspraksis når det gjelder teknologioverføring, immaterielle rettigheter og innovasjon».

– Dagens kunngjøring viser president Bidens forpliktelse til alltid å støtte amerikanske arbeidere, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

– Når han står overfor konkurransebegrensende, urettferdig praksis fra utlandet, vil presidenten bruke alle nødvendige verktøy for å beskytte amerikanske arbeidere og industri, heter det videre.

Driver valgkamp

Kina reagerer kraftig, anklager Biden for å drive valgkamp og gjør det klart at de kommer til å svare.

– USA bør straks rette opp denne uriktige praksisen og slå en strek over ekstratollen som er innført mot Kina, heter det i en uttalelse fra handelsdepartementet i Beijing.

– Kina kommer til å innføre resolutte tiltak for å forsvare sine rettigheter og interesser, heter det videre.

Det samme budskapet kommer fra kinesisk UD.

– Kina er alltid imot ensidige tolløkninger som bryter med reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO), og vi vil iverksatte alle nødvendige tiltak for å sikre våre legitime rettigheter og interesser, sier talsmannen Wang Wenbin.

Spiser lunsjen vår

Biden møter i november Donald Trump til omkamp om presidentposten, og forgjengeren hans i Det hvite hus mener tollsatsene bør heves også for en rekke andre kinesiske produkter.

– Akkurat nå spiser Kina lunsjen vår, var Trumps kommentar tirsdag.

Det var Trump som i 2020 innledet det som gjerne omtales som handelskrigen mellom USA og Kina. Hans uttalte mål var også å beskytte amerikanske arbeidsplasser og produkter mot billigere kinesiske importvarer.

Kina anklager USA for proteksjonisme og avviser at produktene er subsidiert av kinesiske myndigheter. I stedet argumenterer de med at Kina bidrar til en raskere grønn omstilling.

I en analyse skriver nyhetsbyrået Reuters at tollen vil kunne gi en midlertidig beskyttelse av arbeidsplasser i amerikansk bilindustri, men at det kan skje på bekostning av regjeringens klimasatsing.

– Truer stabiliteten

I USA er imidlertid Kinas sterke vekst når det gjelder produkter som krever ny teknologi, ansett som en sikkerhetstrussel.

– Kina er rett og slett for store til å kunne følge sine egne regler, sier lederen for USAs nasjonale økonomiske råd, Lael Brainard.

Han mener det er en fare for at Kina etter hvert kommer til å dominere markedet for ny teknologi, og at dette vil true den økonomiske stabiliteten.

(NTB)