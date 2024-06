Nytt tiltak for å kutte køene i Oslo-området

– Vi jobber nå med å etablere et tungtrafikkfelt. Det vil si at vogntog over 7,5 tonn vil få tilgang til kollektivfeltet. Dette feltet blir da hetende tungtrafikkfelt, sier prosjektleder Halvard Gavelstad i Statens vegvesen til VG.

Allerede før ferien skal tungtrafikkfelt på E6 nordfra mellom Hvam og Tangerud og sørfra fra bygrensen til Klemetsrud være på plass. Det er også aktuelt å etablere tungtrafikkfelt på E18 fra Asker mot Sandvika etter sommerferien.

E18 vestfra er hardest rammet av kø etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Antallet kjøretøy per døgn er redusert, men køen på E18 vestfra er større enn før. På E6 nordøstfra er det mindre endringer i trafikksituasjonen. Det samme gjelder trafikken sørfra.

– Vi ser at det er mer kø på E18 vestfra. Her er det blitt større forsinkelser, og vi har fått en utvidelse av rushtiden. På E6 nordøstfra, derimot, ser vi mindre endringer i trafikksituasjonen. Det samme gjelder trafikken som kommer sørfra, sier Halvard Gavelstad.

