Avinor er i økonomisk krise og Norwegian sier opp 250 kabinansatte i Stavanger og Trondheim som følge av fallende etterspørsel.

– Skal du være et suksessfullt flyselskap må du fly der arbeidere flyr, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes i torsdagens Børsmorgen.

– Ryanair tvinger deg til å fly tidlig og sent. De har ingen overnattinger for crew, som er en av årsakene til at de tjener mer penger.

Også etterspørselen innenriks er i endring.

– Ingen politikere flyr lenger på dagsturer til Oslo for å drikke kaffe på Stortinget og be om millioner. Nå sender de epost og bruker lobbyister for å skaffe milliarder.