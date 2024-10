Sundt AS har torsdag solgt 3.000.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle og eier etter dette 45.347.265 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,70 prosent. Det fremgår av en børsmelding torsdag ettermiddag, som betyr at de nå er under flaggegrensen.

Om man bruker torsdagens Vwap på 11,7586 kroner som referanse for beregning solgte Sundt aksjer for over 35 millioner kroner. Gitt dagens sluttkurs eier Sundt aksjer for over 531 millioner kroner.

Dette er ikke første gang Sundt selger seg ned i Norwegian. I mai skrev Finansavisen at de har solgt aksjer for 650 millioner kroner siden nyttår etter å ha tjent rått på investeringen.

– Vi kom inn på en god kurs og selskapet har levert bra. Det er en stor post for oss og naturlig at vi letter oss på et tidspunkt, sa Sundt-sjef Jakob Iqbal til Finansavisen da.

Sundt er nå tredje største eier, bak John Fredriksen og Folketrygdfondet.