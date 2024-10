Forvalter Martin Mølsæter i First Fondene gjestet tirsdag Børsmorgen, hvor han blant fikk spørsmål om at han har tatt en posisjon i det franske bilselskapet Renault.

Mølsæter sier at selskapet fremstår som nytt etter å ha vært nær konkurs, og at det fortsatt er håp for europeiske bilselskaper som klarer å få ned kostnadene.

Forvalter: Martin Mølsæter, First Fondene Foto: Iván Kverme

– Hele sektoren går ikke konkurs, og det blir ikke bare kinesiske elbiler i Europa.