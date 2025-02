Etter to år med fallende nybilsalg bringer januar optimismen tilbake til bilbransjen. Det ble registrert over 9.300 nye personbiler i årets første måned, en økning på drøyt 82 prosent fra januar 2024, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– GOD FART: Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør i OFV. Foto: OFV

– Året starter med relativt god i fart nybilsalget, og kan tyde på en økonomisk optimisme. Signaler om rentenedsettelse og økt kjøpekraft, gjør nok at flere vil realisere ønsket om en ny bil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Mange har utsatt nybilkjøpet fordi det har vært økonomisk utfordrende tider, legger han til.

Av totalt 9.343 solgte personbiler, var 8.954 elektriske. Det tilsvarer en elbilandel på 96 prosent, opp fra 92 prosent i samme periode året før.

– Vi mener det er for tidlig å si at elbilmålet er nådd, slik NAF hevdet i forrige uke. For 2025-målet er 100 prosent elbiler. De siste prosentene kan sitte langt inne, og det er for tidlig å konkludere, sier Solberg Thorsen, og viser til at de siste fem dagene i januar falt elbilandelen ettersom flere hundre kjøpte diesel- og bensinbiler.

KOMMER: Det ble bare registrert 361 av Teslas Model Y i januar, ned fra 2.107 i samme periode i fjor - et fall på nesten 83 prosent. Men senere i vår kommer en fornyet utgave av den tidligere bestselgeren. Foto: Håkon Sæbø

Tesla ned fra toppen

Volkswagen, Toyota og Tesla toppet nybilsalget i januar, med Volkswagen på topp med 1.899 registrerte biler, foran Toyota med 1.354 biler og Tesla med 689 biler.

Teslas Model Y var den klart mest solgte personbilen i Norge i fjor, og solgte mer enn dobbelt så mye som nr. 2 på listen, som også var Tesla, Model 3.

Men i januar i år kom ikke noen Tesla biler på topp 5 engang. Først på 6. plass kom Model Y med 361 registrerte, mens Model 3 endte på 7. plass. Salgsstatistikken ble i stedet for toppet av Toyotas bZ4X med 1.188 registrerte biler, foran Volkswagen ID.4 og Nissan Ariya.

SNUR RYGGEN TIL: Mens Elon Musk ble heiet frem av de flest europeerne før, kan det se ut til i blant bilregistreringene at stadig flere vender seg bort fra ham og Tesla. Her fra innsettelsesseremonien til Donald Trump i januar. Foto: Bloomberg

Det er imidlertid ikke bare i Norge at Tesla-salget stuper. Også i Frankrike har Musks elbiler fått en litt trøblete start på året, med en nedgang på 63 prosent i antall nyregistreringer, melder Bloomberg.

Det ble kun registrert 1.141 Teslaer i EUs nest største marked for elektriske biler i januar, det laveste antallet siden august 2022.