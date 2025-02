Den legendariske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson måtte se både omsetningen og resultatet stupe i fjerde kvartal, som en avslutning på et tungt år for selskapet.

– I 2024 ble resultatene våre betydelig påvirket av sykliske motvinder for luksusprodukter, inkludert det høye rentenivået som svekker forbrukernes tillit, sier konsernsjef Jochen Zeitz.

Selskapet kunne likevel vise til vekst i det nordamerikanske touring-segmentet etter at selskapet lanserte de nye Street Glide- og Road Glide-modellene. Det legendariske merket hevder nå å ha en markedsandel på 74,5 prosent på den andre siden av Atlanteren i det segmentet.

Halvering av leveranser

For fjerde kvartal kunne Harley-Davidson vise til et driftsresultat på minus 193 millioner dollar, mot et underskudd på 21 millioner i samme periode året før. Samtidig falt omsetningen med 35 prosent, fra 1,05 milliarder til 688 millioner dollar.

Men det som svidde mest av alt var nok at motorsykkelleveransene sank med hele 53 prosent, til 14.000 eksemplarer.

Totalt for 2024 fikk motorsykkelprodusenten en omsetning på 5,2 milliarder dollar – en nedgang på 11 prosent, mens driftsresultatet falt 47 prosent til 417 millioner dollar. Antall motorsykler som ble levert i løpet av 2024 var 148.900, som var en nedgang på 17 prosent (31.100 færre motorsykler).

Fremover forventer motorsykkelprodusenten at 2025 også vil bli et krevende år, og totalt sett forventer selskapet en nedgang i resultat pr. aksje på inntil 5 prosent. For 2024 fikk Harley-Davidson et resultat pr. aksje på 3,44 dollar, mot 4,87 dollar året før – en nedgang på 29 prosent.

Les også Julia (25): – Jeg merket at det var behov for en egen klubb for oss Kvinner tar grep og starter egne bilklubber. – Vi stiftet vår egen jenteklubb i respons til et veldig mannsdominert veteranbilmiljø, sier Julia Gut (25) i sveitsiske «Race Like Her».

Ser oppside

Harley-aksjen er ned nesten 21 prosent det seneste året, men stiger svakt i førhandelen onsdag. Blant de mest optimistiske meglerhusene som dekker aksjen er BMO Capital Markets, som kom med en oppdatering onsdag og satte kursmålet på 40 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 48 prosent.

Både Morgan Stanley og Citi gjør som flertallet av meglerhusene som dekker aksjen, og har en hold-anbefaling med kursmål på henholdsvis på 33 og 31 dollar pr. aksje. Det tilsvarer oppside på henholdsvis 22 og 15 prosent.