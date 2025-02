Tesla-eier fikk «nazi-bot»

Thomas Brusen, en Tesla-eier fra Langhus, ble overrasket da han fant en gul lapp på frontruten til bilen sin etter å ha parkert ved Coop Extra i Ski sentrum, skriver Nettavisen mandag.

– Det er litt spesielt. Her er det noen som har tråkket over flere grenser, sier han til Østlandets Blad.

Skjermbilde: Nettavisen

På lappen som er utformet som en parkeringsbot med logoen til Akershus Fylkeskommune står det:

«Brudd på eteisk forbrukerplikt: Bruk av bil produsenter av Tesla, som er eid av Hitlersympatisøren Elon Musk. Boikott Tesla! IKKE STØTT NAZISTER!»

Ikke nazi-sympatisør

Lappen inneholdt en melding som Brusen beskriver som uvanlig, og han la ut et innlegg i den lokale Facebook-gruppen «Hva skjer i Ski» for å dele opplevelsen. Han bemerker at han ikke så andre biler med lignende beskjeder, noe som gjør situasjonen enda merkeligere.

Brusen, som har eid sin Tesla Model Y i tre år, sier han ville hatt betenkeligheter ved å kjøpe en Tesla i dag, skriver Nettavisen.

– Men det er ikke slik at Tesla-eiere er nazi-sympatisører. Jeg tar personlig stor avstand fra eieren av Tesla, Elon Musk, sier han.

Hendelsen kommer i lys av at Musk har vært i medienes søkelys etter at han gjorde noe som minnet kraftig om en nazihilsen under innsettelsen av Donald Trump.

TIL SALGS: «I bought this before elon went crazy». Skjermbilde: Amazon

Dette førte til sterke reaksjoner, og i USA har Tesla-eiere nå begynt å klistre opp merker på bilene sine hvor de hevder å kjøpt bilen før «Elon ble gal». Både Etsy og Amazon selger blant annet slike klistremerker.

I januar falt Tesla ut av topp 5 i Norge etter å ha dominert salgsstistikkene i landet i flere år. Også i resten av Vesten falt antall leveranser til tross for en økning for elbiler i markedet.

Les også Doge blokkert fra sensitive opplysninger En føderal dommer har blokkert Doges tilgang til sensitivt materiale i USAs finansdepartement etter at 19 demokratiske justisministre saksøkte Donald Trump.

Følges opp av fylkeskommunen

Marianne Brynhildsen, kommunikasjonssjef i Akershus fylkeskommune, bekrefter at de er kjent med aksjonen mot Tesla-eiere.

– Vi er kjent med at Akershus fylkeskommune er satt som avsender av en aksjon mot Tesla-eiere på Ski storsenter, skriver hun i en e-post til Østlandets Blad.

Hun presiserer at fylkeskommunens navn og fylkesvåpenet er misbrukt i en aksjon som ikke har noe med dem å gjøre, og at saken følges opp.