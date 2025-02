Har fått ja til å overta Flytoget

Konkurransetilsynet sier nå ja til at Vy kan overta Flytoget.

I en pressemelding skriver tilsynet at det tidligere har vært bekymringer for at sammenslåingen i betydelig grad ville hindre effektiv konkurranse, og selskapene ble i slutten av desember varslet om at tilsynet vurderte å forby denne.

Konkurransetilsynet skal nå ha vurdert flere forhold, blant annet virkningene på konkurransen innen togtransport på strekningen Drammen til Oslo lufthavn, samt i anbudsmarkedet. Tilsynet har blant annet vektlagt at deler av selskapenes togtilbud er regulert i avtalene med Jernbanedirektoratet, deriblant antallet avganger, ruteplan og av- og påstigningsstasjoner.

– Ettersom Vy og Flytoget er de eneste selskapene som tilbyr persontransport med tog mellom Drammen og Oslo lufthavn, har det vært nødvendig å gjøre en nærmere vurdering av sammenslåingen, sier prosjektleder Fredrik Sortland i Konkurransetilsynet.

– Etter en helhetsvurdering av saken har vi kommet til det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for at sammenslåingen i betydelig grad hindrer effektiv konkurranse, og at det derfor ikke er grunnlag for å gripe inn, sier fungerende avdelingsdirektør Vegard Aandal-Nilsen.