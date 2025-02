Planleggingen av den ferjefrie veiforbindelsen mellom Bergen og Stavanger, kjent som Hordfast, har allerede kostet over 2 milliarder kroner, men fremtiden for prosjektet er fortsatt usikker. Dette har vekket sterke reaksjoner blant politikere og innbyggere, melder NRK.

Hordfast-prosjektet er ment å redusere reisetiden mellom de to byene med over én time, men prislappen på over 40 milliarder kroner har skapt debatt.

– SKANDALE: Pressesjef Ingunn Hardagard i Norges Automobil-Forbund er ikke imponert over ressursbruken i Hordfast-prosjektet. Foto: NAF

– Dette er sløsing med offentlige midler, sier Sofie Marhaug fra Rødt, som mener prosjektet bør skrinlegges.

Hun får støtte av pressesjef Ingunn Handagard i NAF, som mener 2 milliarder kunne blitt et viktig bidrag til nødvendig vedlikehold av fylkesveier

– Pengebruken er en skandale og enorm sløsing med ressurser, sier Handagard.

Les også Pulverisering av veidriften – et politisk styrt havari På tross av økte kostnader til drift og vedlikehold, har vi ikke fått noen gevinst i form av bedre trafikksikkerhet, skriver KNA-sjef Børre Skiaker.

LØNNSOMT: Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen mener Hordfast er det mest lønnsomme veiprosjektet i Norge. Foto: Marit Krekvik/Statens vegvesen

Politisk uenighet

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen forsvarer pengebruken og beskriver Hordfast som «Vestlandets InterCity». Han mener prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt og en investering for landet.

– Dette er det mest lønnsomme prosjektet vi har i Norge, sier Davik til NRK.

På den andre siden står tidligere stortingspolitiker Kjellbjørg Lunde fra SV, som har kjempet mot prosjektet i mange år. Hun mener det er overdimensjonert og ikke ønsket av folket.

– Vi har ikke bruk for et slikt gigantprosjekt, sier hun.

Les også Saksøker får 6,9 millioner – rettssaken kostet 111 millioner En årelang strid mellom entreprenørene Alf Brekken og Sønner og giganten Veidekke er over i lagmannsretten. Men rettsbataljen har kostet mange ganger mer enn det endelige erstatningsoppgjøret.

Fremtiden for Hordfast

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet sier at regjeringen planlegger å fullføre reguleringsplanen for prosjektet, noe som vil gi et bedre grunnlag for fremtidige vurderinger.

– Dette vil gi det beste grunnlaget for å vurdere prosjektet ved en senere rullering av porteføljen når handlingsrommet tillater det, skriver Kalsås i en melding til rikskringkasteren.

– Det har vært flere diskusjoner før et endelig resultat er kommet frem. Det betyr at det er godt gjennomarbeidet, men også at det har krevd ekstra ressurser, sier Eskeland til NRK og legger til at Høyre støtter prosjektet.

Les også Vil svi av en kvart milliard på konsulenter: – Dette kan ikke forsvares Hva er egentlig en moderne arbeidsplass? Stortinget er ikke helt sikre, så de har inngått en rammeavtale verdt 200 millioner kroner med fem større konsulentselskaper for å finne ut av det. Det får stortingspresidenten til å steile.

STÅR (HORD)FAST: Høyres leder Erna Solberg vil ha Hordfast-prosjektet inn i Nasjonal transportplan igjen. Foto: Iván Kverme

Erna på busstur

I fjor sommer tok Høyres leder Erna Solberg en busstur på Vestlandet med pressen på slep ettersom hun mente at den sittende regjeringen hadde sviktet landsdelen på veifronten. Da hevdet Solberg at hun reagerte spesielt på at Støre og kompani ikke hadde prioritert Hordfast.

– Hordfast er det eneste samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektet som man ikke har satt i gang. Det er bare to slike prosjekter i Norge, det er Sollihøgden og Hordfast, sa Solberg til NTB.

I dag ville Erna-bussen brukt tre timer på å komme seg fra nettopp Haugesund til Bergen. Med Hordfast vil reisetiden bli halvert, ifølge prosjektets nettsider. Likevel valgte regjeringen å utsette Hordfast i sin nasjonale transportplan.

– Det er en nedprioritering av Vestlandet og av omstillingsevnen og omstillingskraften i Norge framover. Massevis av verdiskapningen skjer på Vestlandet, hevdet Solberg.

I mars i fjor ble det først kjent at regjeringen droppet Hordfast fra Nasjonal transportplan, sammen med blant annet Ringeriksbanen, bybanen i Bergen og E18 Sandvika