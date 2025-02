– Det er med tungt hjerte vi fredag besluttet at det dessverre ikke er tilstrekkelig med midler til å drifte Helitrans videre. Selskapet har de siste årene gått med store underskudd, og eier har ikke lenger mulighet til å bidra med mer kapital, sier styreleder Anne Line Røysi i selskapet en pressemelding.

Bak selskapet står trønderen Ole Christian Melhus (53). Ifølge Dagens Næringsliv var han direktør i flyselskapet Norwegian under gründeren Bjørn Kjos. For snart fire år siden gikk han ifølge avisen inn for å snu om på virksomheten etter mange år med tap, og deretter vokse med flere nye helikoptre i stallen. Bjørn Kjos har før øvrig sin egen helikoptersatsing, Lufttransport, som har medgang. Selskapet landet nylig en kontrakt på 7 milliarder kroner med Equinor.

VAR NORWEGIAN-PILOT: Ole Christian Melhus, som er storeier i Helitrans. Panasonic

Helitrans tapte 46 millioner kroner før skatt i 2023, og siden Melhus tok over i 2021 er det samlede tapet oppe i vel 70 millioner kroner på tre år. 2024-tallene er ikke med i regnestykket.

Jobber for løsning

Anne Line Røysi opplyser at de fortsatt har håp om at hele eller deler av virksomheten kan overtas av en annen aktør. Selskapet opplyser at de er i samtaler med flere aktører i inn- og utland.

Driften vil gå som normalt inntil videre, mens den styrte avvikingen pågår.

– Nedbemanningsprosessen vil starte umiddelbart, og alle ansatte blir dessverre berørt. Flere detaljer foreligger ikke fredag, opplyser selskapet.

– Vi forstår at dette er en trist beskjed for våre dyktige ansatte og at det skaper usikkerhet. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å finne løsninger som kan sikre fremtiden til våre ansatte, men vi har ikke noe annet valg enn å starte nedbemanningsprosessen, sier Røysi.

Selskapet har 75 medarbeidere, ni helikoptre og hovedkontor på Trondheim lufthavn Værnes. På nettsidene omtaler selskapet seg selv som et av landets største innenlands helikopterselskap med baser spredt rundt i Norge fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

– Selskapet reduserte i fjor antall helikoptre og ansatte, og eier tilførte betydelige friske midler. Resultatene har likevel uteblitt. Markedet for innenlands helikoptertjenester har i mange år vært preget av overkapasitet, tøff konkurranse og svært lave marginer, skriver selskapet.