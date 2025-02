To av Europas ledende bilprodusenter, Renault og Mercedes-Benz, rapporterer svært ulike økonomiske utsikter for 2024. Mens Renault leverer rekordhøy driftsfortjeneste, forbereder Mercedes seg på en kraftig inntjeningsnedgang og kutter kostnader for å møte tøffe markedsforhold.

R5 hevet salget

Den franske bilprodusenten Renault meldte torsdag om en rekordstor driftsfortjeneste på 4,3 milliarder euro i 2024, en økning på 3,5 prosent fra året før. Det var også over konsensus på 4,2 milliarder euro, skriver Reuters.

Omsetningen steg med 7,4 prosent til 56,2 milliarder euro, etter en vellykket lansering av den elektriske R5 samt en ny serie hybrider.

Franskmennenes driftsmargin for 2024 endte på 7,6 prosent, som var i tråd med målet om minst 7,5 prosent. Selskapet senker imidlertid sine marginforventninger for 2025 til minst 7 prosent, ettersom nye europeiske utslippskrav ventes å redusere marginene med ett prosentpoeng, tilsvarende 500 millioner euro i driftsfortjeneste.

Den franske bilprodusenten har gjennomført en omfattende strategiendring siden 2020, som inkluderer å samarbeide med andre selskaper for å dele investeringskostnader. Dette bidro til at selskapet også var et av få store bilprodusenter som ikke kom med et resultatvarsel i fjor, i motsetning til blant annet Volkswagen og Stellantis. I stedet øker franskmennene utbyttet med 19 prosent, fra 1,85 euro til 2,20 euro pr. aksje.