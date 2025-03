Bane NOR-sjef Thor Gjermund Eriksen går av

Thor Gjermund Eriksen har sagt opp jobben i Bane NOR, melder selskapet.

Konserndirektør Jon-Erik Lunøe, som i dag er konserndirektør for eiendomsdivisjonen i Bane NOR, er konstituert som konsernsjef fra 27. februar.

– Styret takker Thor Gjermund Eriksen for jobben han har gjort i en krevende periode for jernbanen. Under Eriksens ledelse er det gjennomført mange store forbedringer, ikke minst integreringen av Spordrift, slik at vi nå har en effektiv og moderne drifts- og vedlikeholdsorganisasjon. Eriksen har også fått på plass en ny konsernledelse og ny organisering, som gjør selskapet godt rustet til å levere mer jernbane for pengene, sier styreleder Cato Hellesjø i en pressemelding.

Engasjerer seg på andre områder

Eriksen har hatt jobben som konsernsjef i selskapet siden 27. oktober 2023, etter at han kom fra stillingen som adm. direktør i Norsk Tipping. Han har også hatt diverse toppstillinger i norske medier.

– Det siste halvannet året har jeg jobbet sammen med gode folk i Bane NOR for å etablere ny konsernstruktur, rekruttere nye ledere og sette sammen ny konsernledelse. Jeg er glad for det arbeidet vi har gjort sammen på disse områdene. Det finnes veldig mange kompetente medarbeidere i Bane NOR og jeg ønsker kolleger lykke til videre med å løse de store utfordringene som ligger foran. Selv vil jeg søke å engasjere meg på andre områder, sier Thor Gjermund Eriksen i meldingen.

Styret i Bane NOR starter umiddelbart arbeidet med å finne ny konsernsjef, opplyses det.