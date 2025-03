Thor Gjermund Eriksen kritisk til detaljstyring av Bane Nor

– Det er en kjent sak at det er en kompleks styringsstruktur over Bane Nor, sier avtroppende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Han peker særlig på detaljstyring:

– Vi har et direktorat, vi har et Samferdselsdepartement som ønsker å styre ganske detaljert, og det må jeg legge til grunn at de vil. Jeg har også gitt uttrykk for hva jeg synes er svakheten med det. De ønsker å ha det sånn, og da tenker jeg det er greit for meg å søke nye utfordringer, sier Eriksen.

– Ikke rammene for å utføre lederskapet jeg kan

Samtidig er han fornøyd med mye av det han har fått til, særlig omorganisering i etterkant av problemene på Follobanen og integrering av selskapet Spordrift. Men for den gamle kringkastingssjefen er det en detaljstyring som skaper problemer:

– Det er ikke rammene for å utføre lederskapet jeg kan.

Han understreker at det ikke har vært en spontan beslutning, og at han fortsatt skal være i Bane Nor i de seks månedene han har oppsigelsestid, men da uten å være ansiktet utad.

– Det er kjempetrist å miste ham, understreker styreleder Cato Hellesjø.

Bare sittet i 16 måneder

NTB har bedt Samferdselsdepartementet om å svare på uttalelsene til Eriksen.

Det var torsdag formiddag det ble kjent at Thor Gjermund Eriksen går av som konsernsjef i Bane Nor på dagen. 58-åringen har bare sittet siden oktober 2023. Jon-Erik Lunøe overtar som fungerende konsernsjef.

Eriksen har bakgrunn som kringkastingssjef, konsernsjef i Amedia og administrerende direktør i Norsk Tipping. Han overtok jobben fra Gorm Frimannslund, som trakk seg i mars 2023, og har ingen planer for hva han skal gjøre når oppsigelsestiden utløper.

Vanskelig periode

Det har vært en vanskelig periode for Bane Nor, som drifter, vedlikeholder og bygger den fysiske jernbaneinfrastrukturen i Norge.

Da Eriksen overtok i 2023, slet man med ettervirkningene av uvær samme sommer, samt problemene på Follobanen.

Mer uvær og enkelte ulykker har det blitt underveis, og flere strekninger har vært stengt i kortere og lengre perioder. Samtidig har pendlere på det sentrale Østlandet måttet venne seg til at det kjøres med halv kapasitet, selv i rushtiden.

