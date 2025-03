Etter en sterk start på året, fortsetter optimismen i det nordiske nybilmarkedet. Februar viste fortsatt god fart i nybilsalget, med 8.949 nyregistrerte personbiler i Norge, en økning på 21,3 prosent fra samme periode i fjor, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hittil i år har nybilsalget økt med hele 46,3 prosent sammenlignet med de to første månedene av 2024. Tallene tyder på en normalisering etter to år med sviktende salg, til tross for økonomisk usikkerhet og globale spenninger.

Nissan Ariya Nismo awd elbil SUV Foto: Andreas Scheel

Elbiler dominerer markedet

Elbilandelen for februar endte på 94,7 prosent, og hittil i år er 95,3 prosent av de 18.292 nye bilene elektriske. Kun 70 rene bensinbiler, 282 dieselbiler samt rundt 500 hybridmodeller ble registrert, noe som er historisk lave tall for fossildrevne biler.

– Det er tøff konkurranse i nybilmarkedet. Likevel tror jeg ikke det blir priskrig, og heller ikke store prisøkninger i år. Snarere kan prisene på elbiler komme til å falle noe, og jeg tror at det som har vært «kampanjepriser» i fjor, blir det nye normalnivået i år, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV.

Les også Krisestart på Tesla-veddemål Tesla-veddemålet mot Robert Næss surnet umiddelbart for Audun Wickstrand Iversen, men forvalteren stresser ikke.

En grunn til det, mener Solberg Thorsen, er at det nå er lansert mange nye bilmodeller i moderate prisklasser, som stadig flere nybilkjøpere velger. Registreringstallene viser at vi kjøper litt mindre og litt rimeligere biler enn for få år siden, da både det generelle prisnivået og ikke minst rentenivået var mye lavere.

– Momsgrensen over 500.000 kroner for elbiler har helt klart betydning. Mange nybilkjøpere er bevisste på den grensen, og vil holde seg rett under eller omkring det beløpet, legger han til.

De mest solgte modellene i februar Modell Antall Andel (%) Nissan Ariya 627 7 Tesla Model Y 604 6,7 Toyota bZ4X 574 6,4 Volkswagen ID.4 512 5,7 Volkswagen ID.7 389 4,3 Volkswagen ID.7 335 3,7 Tesla Model 3 311 3,5 Kia EV3 287 3,2 Skoda Enyaq 268 3 Volvo EX30 261 2,9 Kilde: OFV

Selv om optimismen råder, påvirkes nybilmarkedet av usikkerhet rundt handelskrig og tollbarrierer. Likevel forventes en rentesenkning i mars og økt kjøpekraft gjennom årets lønnsoppgjør, noe som kan gi markedet ytterligere drahjelp.

– Den positive tendensen har foreløpig fortsatt inn i 2025. Men selv om økningen i registreringstakten ser lovende ut, er vi fortsatt bare på vei mot et normalnivå på om lag 140.000 – 150.000 biler, sier Solberg Thorsen.

Les også Mercedes-Benz: Satser på E-Klassen likevel Bertel O. Steen skulle ikke ta inn den nyeste generasjonen E-Klasse. Da den populære Mercedes-Benz E 300 de 4Matic All-Terrain ble lansert ombestemte de seg, heldigvis.

Tesla under press

Tesla har lenge hatt en dominerende posisjon i det norske markedet, men opplever nå en betydelig tilbakegang. I februar ble antall Tesla-registreringer halvert sammenlignet med februar i fjor, og så langt i år er salget 44,4 prosent lavere enn i fjor.

KOMMER I MAI: Mange kjøpere venter nok på nye Tesla Model Y, men det kan også ligge mer bak salgssvikten til Tesla. Foto: Håkon Sæbø

– Ingen vet hvordan situasjonen for Tesla vil utvikle seg. Antakeligvis vil den nye Model Y som mange har ventet på, bidra til nytt oppsving for merket, sier OFV-sjefen og legger til: