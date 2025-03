– Summerer man opp alle slike tilfeller, blir det betydelige besparelser, sier Eklo til Finansavisen.

Måtte vrakes

Enkelte bilskader er imidlertid langt mer alvorlige enn steinsprut. Kraftig vind og store mengder strøsand har i år forårsaket store skader på biler over hele landet, opplyser Gjensidige. Etter stormen i Trøndelag tidligere i år, ble flere biler så hårdt rammet at de måtte vrakes:

Hyundai 2022-modell: Skader for over 600.000 kroner – bilen vraket

VW ID.4 2022-modell: Skader for 200.000 kroner

Tesla: Skader for 250.000 kroner

VW Passat: Skader for 43.000 kroner

Ny teknologi på moderne biler gjør dem enda mer utsatt for dyre reparasjoner. Frontlykter, sensorer og avanserte glassflater med head-up-display kan koste opptil 70.000 kroner å erstatte, og et ruteskift med kalibrering kan komme på over 30.000 kroner.

Firmabiler hardest rammet

Forsikringsselskapet mener næringslivet bør være mer bevisst på valg av reparasjon fremfor utskifting. Med bedre rutiner kunne bedrifter spart millioner i unødvendige utgifter.

– Generelt ser vi at firmabiler og kommunale biler ofte får flere skader enn privatbiler, sier Eklo.

– Hva tror du er den vanligste årsaken til at bedrifter velger utskifting fremfor reparasjon?

– Det er vanskelig å si sikkert, men en forklaring kan være at folk ikke tar seg tid til å reparere skaden. Selv om det tar kort tid, krever det at man setter av tid til et verkstedbesøk.

– Forsøker alltid å reparere

Overfor Finansavisen sier adm. direktør Morten Bjørlo i Hurtigruta Carglass at ved å reparere rutene fremfor å bytte vil både miljøet, forsikringsselskapene og kundene bli spart.

– Hvis man går tilbake 20 år reparerte man nesten ikke. Nå har bilglasskjedene, som Hurtigruta Carglass, en reparasjonsandel på over 40 prosent, sier Bjørlo og legger til:

– Vi forsøker alltid å reparere det vi kan.

Bjørlo presiserer at hvis skaden sitter for nært kameraet i frontruten, kan de ikke reparere og må i stedet skifte hele ruten.

– Er det stor forskjell i marginene for dere ved å bytte hele ruten kontra å bare reparere?

– Når det gjelder inntjening for bilglasskjedene, vil omsetningen være lavere ved reparasjon sammenlignet med utskifting. Men dersom vi gjør en god reparasjon, vil kundene komme tilbake til oss når de senere trenger å bytte ruten, sier Carglass-sjefen