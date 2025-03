Romferd for å hente strandede astronauter utsettes

Årsaken er problemer med oppskytingsrampen, opplyser Nasa.

– Det var et problem med det hydrauliske systemet på bakkeplan, opplyser Nasa-koordinator Derrol Nail. Han legger til at «alt er bra med raketten og selve romfartøyet».

Formålet med romferden er å erstatte astronautene Suni Williams og Butch Wilmore, som har vært på romstasjonen i ni måneder. De fire som skal erstatte dem, satt allerede klare og fastspent i romkapselen da oppskytingen ble utsatt.

SpaceX har laget Falcon-raketten som skulle ta med romkapselen. Selskapet har ikke kommet med noen ny dato for oppskyting, men opplyser at neste forsøk kan skje allerede torsdag.

Williams og Wilmore skulle ha returnert til jorda i juni på Boeings Starliner-kapsel etter en prøvetur på en ukes tid, men kapselen slet så mye med å komme seg til romstasjonen at Nasa besluttet å sende den tom tilbake.

Det ble så besluttet å bruke et SpaceX-fartøy for å hente dem hjem, men dette har blitt utsatt flere ganger. Nasa foretrekker å få på plass nye mannskaper før de henter hjem de andre. De fire som skal ta over, kommer fra USA, Japan og Russland.