Utnytter Tesla-skam

Elon Musks samarbeid med president Donald Trump har ført til massive demontrasjoner, i tillegg til at det å kjøre rundt i en Tesla plutselig har blitt noe som forbindes med skam.

Flere forsøker nå å profitere på denne Tesla-skammen. Ifølge TV 2 satte det kinesiske bilmerket Seres i gang en kampanje fredag, der prisen på modellen Seres 5 settes ned fra 599.900 til 399.900 kroner.

PÅ BILLIGSALG: Sandven kutter nå prisen på bilmodellen Seres 5 fra 599.900 til 399.900 kroner. Foto: Ragnvald Johansen

Det er Sandven Gruppen, med Trond Mohn og Trond Sandven på eiersiden, som er hovedimport for bilmerket i Norge. Seres 5 omtales som en direkte konkurrent til Tesla Model Y.

– Vi merker jo at denne Tesla-skammen kommer. Vi ser nå at det er lettere å ta en posisjon, enn det var tidligere, sier Sandven til TV 2.

– Vi har ikke hoppet på den før nå. Men nå har vi fått det som skal til fra fabrikken. Men ja, det er en priskrig, sier han.

Lokker Tesla-eiere

Det er ikke bare her til lands andre bilmerker nå forsøker å profitere på Tesla-skammen.

I USA har svenske Polestar lansert en kampanje der det tilbys store rabatter til Tesla-eiere.

I kampanjen lokkes det nå med et prisavslag på 5.000 dollar ved leasing av bilmodellen Polestar 3, dersom man i dag er Tesla-eier. Det kommer i tillegg til rabatter på 15.000 dollar.

I januar viste tall fra bransjeorganisasjonen European Automobile Manufacturers Association (EAMA) et fall på 45 prosent for antall solgte Teslaer sammenlignet med samme måned året før, til tross for en økning i elbilsalget i Europa.

I Norge ble det registrert 38 prosent færre nye Tesla-biler i januar i år enn i januar i fjor.