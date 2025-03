Byrådet i Oslo ønsker å erstatte dagens bompengesystem med veiprising, hvor kjøretøy automatisk belastes for antall kilometer de kjører.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) er frustrert over at prosjektet ikke er inkludert i årets budsjett, etter at initiativet ble stanset av regjeringen i fjor høst. Hun mener dagens bompengesystem er urettferdig fordi betalingen i stor grad avhenger av hvor i Oslo man kjører, skriver VG som først omtalte saken.

GPS-SPORING: Byrådet vil bytte ut dagensvbompengebrikke med en ny brikke som er utviklet gjennom et samarbeid mellom SIntef, Q-Free og Statens vegvesen. Foto: Q-Free

– Veiprising er et mer rettferdig og miljøvennlig system enn bompenger, og gjør at vi heller kan ta betalt for hvor langt, når eller hva bilistene kjører, i stedet for det litt vilkårlige systemet i dag hvor du betaler om du tilfeldigvis passerer et bomsnitt, sier Vea til Finansavisen.

– For eksempel kan man lage ulike soner, avhengig av om folk i området folk bor i har gode kollektivmuligheter, legger hun til.

Vea sier hun håper at veiprising kan få ned noe av konfliktnivået vedrørende betaling for bruk av veien. Hun er heller ikke bekymret for at personvernet må vike av hensyn til statens pengeinnkreving.

– Hvis det blir gjort på den riktige måten, kan det bli bedre for personvernet enn dagens bompengesystem. I Trondheim har det blitt testet et system som ivaretar personvernet, samtidig som systemet blir mer rettferdig. Datatilsynet har anbefalt modellen, og det er den vi ønsker å gå videre med i Oslo.»

I høringssvaret til Datatilsynet skriver de at et veiprisingssystem kan gi bedre personvern enn dagens løsninger, og dette er en forutsetning for et nytt system. Det vurderes enten en «tynn klient», der data sendes til et sentralt system for beregning, eller en «tykk klient», der all data lagres lokalt i bilen, noe som allerede er testet i Trondheim.

Mener det styrker personvernet

Byråden mener veiprising vil være et godt verktøy for trafikkstyring, og får støtte av seniorforsker i Sintef, Petter Arnesen. Sintef-forskeren mener at det nye systemet, som er utviklet gjennom en rekke forskningsprosjekter i samarbeid med Q-Free og Statens vegvesen, er mer presist og rettferdig enn dagens bomringer.

STØTTER VEIPRISING: Seniorforsker Petter Arnesen i Sintef. Foto: SYNLIG.NO

– Hvis man skal styre trafikken med en bomring, så må man sette opp bomringer, og det er mye infrastruktur som skal til. Her kan man lage et mer detaljert system. I prinsippet kan man utstyre hver enkelt vei med en egen pris, sier Arnesen til Finansavisen.

Sintef-forskeren mener også at veiprising kan styrke personvernet, i motsetning til hva mange frykter.

– I dag tar man et bilde i bomringen, og det bildet blir lagret ganske lenge, og man blir fakturert på bakgrunn av det. I den nye løsningen bruker man GPS-data. Det er imidlertid ingen personvernskritiske data som sendes ut av kjøretøyet eller brikken, disse lagres kun i en begrenset tidsperiode i din egen brikke.

Ifølge Arnesen gjør brikken selv beregninger på hvor langt den har kjørt, i hvilke soner og hva som er taksten i disse sonene, og det skal kun være fakturagrunnlaget som skal sendes via mobilnett ut av bilen.