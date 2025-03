– Det er foreløpig ingen indikasjoner på at Tesla-eiere selger bilene sine i et større omfang, sier Terje Dahlgren, bilekspert i Finn til Dagens Næringsliv.

Han forteller at Tesla-annonser nå ligger ute i snitt i 60 dager, opp fra 51 dager for ett år siden. Andre elbil-merker ligger i snitt ute i 46 dager.

Prisene på brukte Teslaer er 3,8 prosent lavere i år enn i fjor, noe som er en litt større nedgang enn andre merker.

Tesla-eier og grunnlegger Elon Musk har vært sterkt kritisert etter at han har foreslått og gjennomført store kutt i den amerikanske staten og hatt kraftige meninger om europeisk politikk. I Tyskland og flere andre land har reaksjonen vært et kraftig fall i salget av nye Teslaer.

En undersøkelse fra Kantar viser at kun 17,5 prosent vurderer Tesla når de skal kjøpe ny bil, ned fra 27 prosent i tredje kvartal i fjor. Nesten to av tre sier de ikke kommer til å velge Tesla. Det skriver Kampanje.

– Folks oppfatning av Tesla synker, og Tesla er et mindre attraktivt bilkjøp. Det er også interessant å se at det er veldig stabilt gjennom alle fire kvartaler i 2024 før vi altså ser at det kommer en backlash i 2025, sier markedsdirektør Ingvar Sandvik i Kantar Media til Kampanje.

