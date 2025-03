En føderal dommer i USA har besluttet at flyprodusenten Boeing må møte i retten i den pågående straffesaken om 737 MAX. Kjennelsen øker sannsynligheten for at selskapet enten må erkjenne straffskyld eller forsvare seg mot en anklage flyprodusenten allerede har innrømmet, skriver The Wall Street Journal.

Avgjørelsen kom dagen etter at avisen meldte at Boeing hadde forsøkt å trekke seg fra en tidligere avtale om å erkjenne straffskyld for å ha villedet reguleringsmyndigheter før to dødelige krasj med 737 MAX-fly. Boeing og det amerikanske justisdepartementet skulle innen 11. april foreslå endringer i forliket.

Tirsdag ble denne dommen opphevet av en dommer som beordret partene til å forberede seg på en rettssak 23. juni.

Tilsto

Boeing innrømmet i 2021 at selskapet hadde villedet flysikkerhetsmyndighetene om en funksjon i 737 MAX som var involvert i ulykkene, der 346 mennesker mistet livet.

Ifølge Paul Cassell, advokat for ofrenes familier, vil påtalemyndigheten bruke denne innrømmelsen i en eventuell rettssak.

– Dommeren sier i praksis: Hvorfor diskuterer vi dette igjen, når det ble avgjort for lenge siden? Dette virker som et målrettet angrep på Boeings ledelse, sier Cassell til WSJ.

Boeing sier i en skriftlig uttalelse at selskapet fortsetter sine forhandlinger med justisdepartementet i god tro. En talsperson for departementet avsto fra å kommentere saken.

FANT RESTER: Til sammen 346 personer omkom i de to 737 Max-ulykkene i Etiopia og Indonesia i 2019 og 2018. Her fra Indonesia, hvor redningsmannskaper fant noen flydeler etter at flyet hadde styrtet i Javasjøen like etter avgang. Foto: Bloomberg

Forliket med justisdepartementet

Ifølge WSJ har flyprodusenten vært under gransking siden de to dødelige 737 MAX-ulykkene i 2018 og 2019, som førte til at flytypen ble satt på bakken over hele verden.

I 2021 inngikk selskapet en forliksavtale med justisdepartementet, hvor de innrømmet å ha villedet myndighetene. Boeing betalte milliarder i bøter og kompensasjon og forpliktet seg til å forbedre sine sikkerhetsrutiner.

Selskapet har estimert at MAX-krisen har kostet rundt 20 milliarder dollar og ført til store endringer i ledelsen.