Oslo i rute til å nå nullvekstmålet

– Det tyder på at politikernes prioritering av kollektiv-, gang og sykkeltiltak, kombinert med bompenger, har vært riktige grep for å nå nullvekstmålet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland, som leder styringsgruppen for byvekstavtalen i Oslo-området.

Biltrafikken kommer imidlertid til å øke over nullvekst igjen, hvis man ikke gjør ytterligere tiltak, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Dette understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

Nullvekstmålet sier at veksten i persontransporten skal skje gjennom kollektivtransport, sykling og gange. De neste seks årene er det satt av 45 milliarder kroner i tilskudd for at byområdene skal oppnå dette.

Reisevaneundersøkelsen viser at i Oslo-området skjer 41 prosent av reisene med bil, mens Trondheim og Bergen trenger mer hjelp da de ligger på henholdsvis 50 og 53 prosent. På en vanlig dag reiser vi to–tre turer, til jobb, fritidsaktiviteter og ærend.

På landsbasis har én av tre husholdninger to biler, én av ti husholdninger har tre biler, og én av seks har ingen biler. I snitt gir dette 1,4 biler per husstand.