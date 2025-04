Goodyear Tire & Rubber kan bli en vinneraksje i USA-president Donald Trumps handelskrig, går det frem av en Deutsche Bank-analyse Bloomberg har gjengitt.

DEKKER GOODYEAR: Deutsche Bank-analytiker Edison Yu. Foto: LinkedIn

Analytiker Edison Yu trekker frem at dekk enn så lenge ikke er omfattet av planlagte tollsatser. I tillegg er det amerikanske bilprodusenter som dominerer etterspørselssiden.

«Enhver negativ effekt på nybilsalget bør dempes av en betydelig høyere andel erstatningsdekk med bedre marginer. Alt i alt ser vi fremdeles risikofaktorer tilknyttet gjennomføring, men vi mener at selskapet er godt posisjonert operasjonelt til å levere sterkt med dagens verdsettelse på bunnivåer», skriver han.

Rendyrker og kutter kostnader

Deutsche Bank-analysen kommer ifølge nyhetsbyrået etter at Goodyear nylig fullførte salget av virksomheten for offroad-dekk. Selskapet har også gjentatt forventningen om å fullføre salget av kjemikaliedivisjonen innen nyttår. Samtidig er Goodyear underveis i et kostnadskuttprogram som viser jevn fremgang.

EN VINNER? Goodyear har det meste av sin etterspørsel fra amerikanske produsenter. Foto: Bloomberg

«Våre samtaler med selskapet har gitt oss ytterligere tillit til at man har nødvendig drivkraft for å oppnå sitt mål om 1,5 milliarder dollar i kostnadsbesparelser og marginforbedring innen utgangen av 2026», skriver Yu ifølge Bloomberg etter å ha oppgradert aksjen fra hold til kjøp.

Analytikeren holder kursmålet uendret på 13 dollar. Dermed ser han over 40 prosent oppside for aksjen som steg mer enn 5 prosent på Wall Street mandag. Andre dekkprodusenter som Autozone og O'Reilly Automotive steg også.