Reaksjonene er mange og sterke etter at USAs president Donald Trump presenterte sin tollplan onsdag kveld norsk tid. Dette gjelder eksempelvis 25 prosent-satsen på bilimport som trådte i kraft fra klokken 06.00 norsk tid torsdag.

Volkswagen vil legge på importavgifter for bilene som rammes av tollen, skriver Wall Street Journal , som viser til et notat sendt ut til forhandlerne. Automotive News omtalte saken først.

Stanser transport

Ifølge det samme notatet har Volkswagen stanset jernbanetransporten av biler fra Mexico, samtidig som biler som ankommer sjøveien fra Europa vil holdes igjen ved havnene. Den tyske bilkjempen karakteriserer tiltaket som «en midlertidig justering», og vil jobbe med logistikkselskaper «for å optimere transporten av biler straks tollsituasjonen stabiliserer seg.»

Forhandlerne vil ifølge avisen få detaljer om prising av tollrammede biler innen medio april, og Volkswagens plan er å sende disse bilene til butikkene innen utgangen av måneden.

«Vi vil være veldig transparente om hvordan å navigere i disse usikre tider», skriver Volkswagen i en uttalelse til Wall Street Journal, som beskriver bilkjempen som en av de mest importavhengige blant store produsenter som selger i USA.

Bilene som rammes

Politico omtalte i mars hvilke Volkswagen-modeller som vil bli rammet av tollen, og pekte blant annet på Tiguan og Jetta – hvorav den førstnevnte er blant den tyske kjempens bestselgere i USA. Det samme gjelder SUV-en Audi Q5, som i likhet med de to nevnte modellene produseres i Mexico.

Tollen treffer også alle Porsche-modeller solgt i USA, inkludert Taycan og Macan. Disse bilene produseres i Europa. Electrek skrev sent i januar at Volkswagen vurderer å utvide sin amerikanske produksjonskapasitet for å lindre effekten av tollen, blant annet for Porsche og Audi.

InsideEVs påpekte i mars at modeller som Volkswagen ID.4, Atlas og Atlas Cross Sport ikke omfattes av tollen, siden disse produseres ved den tyske bilkjempens anlegg i Chattanooga, Tennessee.

«Kyllingskatten»

Trumps biltoll vil gjelde ferdige biler og bildeler. Administrasjonen hadde vurdert å unnta bildeler fra tollen, men vil i stedet holde deler i samsvar med USMCA-avtalen (USA/Mexico/Canada-avtalen) tollfrie frem til USA utvikler et system for å måle deres amerikanske innhold.

En høytstående tjenesteperson for Trump-administrasjonen har ifølge Wall Street Journal opplyst at den nye biltollen på 25 prosent kommer i tillegg til eksisterende tollsatser, inkludert en 2,5 prosent-sats ilagt av USA, samt den såkalte «kyllingskatten» på lette lastebiler (light trucks).

«Kyllingskatten» ble innført av USA i 1964 som svar på at Europa innførte toll på amerikansk kyllingeksport. Denne skatten omfattet opprinnelig en rekke produkter, men gjelder i dag bare lette lastebiler.