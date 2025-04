Stanser eksporten til USA

Jaguar Land Rover (JLR) vil stanse alle forsendelser av biler til USA i en måned som følge av president Donald Trumps varslede 25 prosent toll på biler, skriver Financial Times (FT).

«USA er et viktig marked for JLRs luksusmerker. Samtidig som vi nå jobber med å adressere nye handelsbetingelser med våre partnere, så tar vi kortsiktige grep, inkludert en pause i forsendingene i april», sier selskapet ifølge avisen.

Jaguar Land Rover eksporterer rundt 31 prosent av bilene sine til Nord-Amerika.

Ifølge FT tydeliggjør avgjørelsen kaoset Trump har påført den globale bilindustrien, som består av komplekse forsyningskjeder og er underbygget av fri handel.

Grepet fra den britiske bilprodusenten kommer etter at Sellantis fredag annonserte at det permitterer 900 ansatte i USA som følge av at det innfører en midlertidig pause i produksjonen i Mexico og Canada.

Japanske Nissan uttalte fredag at det ikke vil ta i mot nye ordre i USA for to av selskapets bilmodeller som produseres i Mexico. Ifølge kilder til FT har selskapet planer om å flytte noe av produksjonen for selskapets Rogue SUV fra Japan til Tennessee i USA.

Analytikere i UBS har estimert at dersom tollen mot biler blir innført vil det kunne koste japanske bilselskaper rundt 24,7 milliarder dollar. At Nissan eventuelt skifter produksjon ut av Japan vil også være politisk sensitivt ettersom flere små og mellomstore leverandører allerede merker et press på marginene som følge av høyere lønnskostnader.