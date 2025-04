Tide tar hele Vestfold

Transportkjempen med hovedkontor i Bergen er tildelt bussanbudskontraktene for Vestfold av det fylkeskommunale selskapet Vestfold Kollektivtrafikk, VKT.

Tide Buss setter inn rundt 235 elektriske busser for å betjene rutene i og til og fra Stavern, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Åsgårdstrand, Horten, Holmestrand og Svelvik.

STØRSTE NOENSINNE: Adm. direktør Jørgen Haukås leder det DSD-eide busselskapet. Foto: Tide Buss

Fire anbydere

I dag er denne kjøringen fordelt på tre operatører; Unibuss, Vy Buss og Setesdal Bilruter.

Seksjonsleder Trond Myhre i Vestfold Kollektivtrafikk opplyser at det var fire selskaper som deltok i anbudskonkurransen, hvorav to ga tilbud på kjøringen i hele fylket, mens alle fire ga separate tilbud på pakken for søndre Vestfold.

Tide Buss' adm. direktør Jørgen Haukås opplyser at avtalen i Vestfold er den største i selskapets historie. Han betegner kontrakten som en betydelig milepæl for Tide, som nå vender tilbake til Vestfold etter et års fravær.

Tidligere hadde selskapet ansvaret for lokaltrafikken i Horten og sørfylket, i tillegg til ruten Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg-Sandefjord-Larvik-Stavern.

Samlekontrakten har en verdi på omlag 7 milliarder kroner over en periode på 10 år.

Nest størst i bransjen

Tide igangsetter nå forberedelsene for å sikre en vellykket oppstart av de nye anbudene i juli 2026.

Det er fastsatt en karensperiode på 10 dager fra anbudstildelingen, som er gjort med forbehold om godkjennelse i fylkesutvalget fredag 11. april.

Tide er Norges nest største mobilitetsselskap. Det betjener offentlige busskontrakter i Norge og Danmark og driver i tillegg kommersiell virksomhet innen utleie av turbusstjenester, samt fly- og ekspressbusser. Selskapet står også for driften av bybanen i Bergen.

Totalt har Tide over 5.600 medarbeidere og mer enn 2.300 busser.