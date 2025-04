USAs president Donald Trump innførte i forrige uke 25 prosent toll på alle importerte biler. I tillegg vil et bredt spekter av bildeler også bli omfattet av toll fra 3. mai, selv om det er gjort delvise unntak for Mexico og Canada.

HOPER SEG OPP: Mazda-biler på havnen i Los Angeles. Foto: Bloomberg

Som en følge av tollen holder bilprodusenter nå igjen tusenvis av biler i amerikanske havner, opplyser tre direktørkilder i logistikk- og bilbransjen til Financial Times.

– Det kan bli ganske stygt, sier én av kildene som legger til at havnene kan «fylles opp raskt» på noen uker hvis det ikke kommer lettelser i tollregimet.

– Vi nærmer oss kapasitetsgrensen ved enkelte havner, sier en logistikkdirektør.

Audi, Jaguar Land Rover og Aston Martin er ifølge avisen blant produsentene som i april enten midlertidig har stoppet eller kraftig redusert sine USA-leveranser, i håp om at deres nåværende amerikanske varelager vil holde dem gående på kort sikt.

– Venter og ser

Mange direktører i bilbransjen håper ennå på at Trumps biltoll ikke varer lenge.

– Strategien er en midlertidig vent-og-se-tilnærming. Produsenter følger med for å se om det blir inngått et kompromiss mellom USA og handelspartnerne, sier én av Financial Times-kildene.

Kilden kjenner til en produsent som har bedt om at biler holdes tilbake ved amerikanske havner om de ankommer etter at tollsatsene trer i kraft, og en annen som holder igjen sine USA-øremerkede biler ved en europeisk havn.

Grunnet de høye avgiftene for å la bilene stå på amerikanske havner prøver produsenter ifølge avisen også å flytte biler til lagre administrert av USAs tollmyndigheter, hvor bilene kan stå midlertidig uten å bli ilagt toll.