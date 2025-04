Avinor: Fredag blir påskens travleste dag

Fredag 11. april blir den travleste dagen i påsken, der mer enn 1,6 millioner skal ut og reise via Avinors lufthavner i løpet av høytiden.

Konserndirektør Thorgeir Landevaag, for lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, forteller at høysesongen allerede har startet for deres del.

– Allerede før påskeutfarten hadde startet så vi tall som slo fjorårets påske med god margin, sier han i en pressemelding.

Mange reisende betyr travle dager på flyplassen. Landevaag minner passasjerene på å forberede seg ekstra godt til sikkerhetskontrollen for å minimere kø.

– Mange passasjerer reiser i dag med mer håndbagasje enn tidligere, og denne bagasjen må gjennomlyses og sjekkes.

Nesten én million av påskens reiser går innenlands, noe som tyder på at mange benytter påsken til å besøke familie og venner. Men den sene påsken har også gjort at mange begir seg ut på tidlige sydenturer i år.

Spania er den mest populære utenlandsdestinasjonen, etterfulgt av Danmark og England.