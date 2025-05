Staten griper inn og overtar togselskap

Irritasjonen over et dårlig togtilbud har ført til at det første av flere privateide togselskaper nå nasjonaliseres og får staten som eier. Noen av dem var eid av staten tidligere, før de ble privatisert.

«Ny daggry for jernbanen når South Western igjen eies av det offentlige», står det på nettsidene til det britiske samferdselsdepartementet.

Etter 30 år med oppsplitting, sløsing, dårlige resultater og frustrasjon, tilbakeføres eierskapet og kontrollen over togselskapet South Western Railway til staten.

14 togselskaper

Nasjonaliseringen er en av de første i rekken av flere som vil tre i kraft i tiden fremover. Den britiske regjeringens håp er at med staten som eier, så vil alt bli så meget bedre i jernbanesektoren.

Med ny eier, kommer også et nytt navn. Togselskapet vil heretter hete Great British Railways.

BESTEMMER: Britenes samferdselsminister Heidi Alexander mener staten er den beste eieren for landets togindustri. FOTO: DREAMSTIME

Samferdselsminister Heidi Alexander sier i en pressemelding at med det nye navnet, så vil man også sette en ny standard for hva passasjerer kan forvente av brukeropplevelser, service, punktlighet og kanselleringer.

I dag er det 14 ulike operatører som konkurrerer om ruter og passasjerer på det britiske jernbanenettet. Great British Railways vil ha ansvar for både spor og tog.

Selskapet vil ha ett eneste mål, og det er å levere gode tjenester til passasjerer, uttrykker statsråden.

Første av flere

Overtagelsen av South Western Railway er det første av flere privateide togselskap som blir offentlig eid. 20. juli skal selskapet C2C Railway bli nasjonalisert og 12. oktober er turen kommet til Greater Anglia.

Dagens regjeringen har uttrykt at den ønsker å nasjonalisere alle privateide togselskap i Storbritannia, men om det skjer, gjenstår å se.

South Western Railway sørger i dag for rundt 1.600 avganger som stanser ved rundt 200 stasjoner hvert døgn. Mange av rutene dekker de typiske pendlerdistriktene nær London.

Togselskapet har ergret mange fordi passasjerene ofte rammes av forsinkelser og innstillinger. Ifølge The Times var 28 prosent av ankomstene sist måned forsinket og fire prosent av avgangene ble kansellert.