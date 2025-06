Det skriver Bergens Tidende.

Sommeren 2024 trådte det i kraft regler om at offshorehelikoptre må ha redningsflåter som kan utløses utenfra. Dette er ikke på plass i Sikorsky S-92A-helikoptrene, som frakter oljearbeidere til og fra plattformene.

I januar varslet Luftfartstilsynet at kravene i regelverket må oppfylles i august for å unngå at helikoptrene settes på bakken.

Nå er det funnet en løsning for redningsflåtene, opplyser Easas kommunikasjonsleder John Franklin. Luftfartstilsynet opplyser at de forlenger dispensasjonen fra regelverket mens installasjonen pågår på helikoptrene, forutsatt at Easa godkjenner den tekniske løsningen.