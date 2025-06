Ifølge tall som E24 har fått innsyn i, ble det fram til 14. mai i år skrevet ut 13.427 bøter. For hele fjoråret var tallet 13.243.

Bøtene har gitt 11.994.300 kroner i kassa, ifølge Bymiljøetaten.

– Økningen skyldes primært at Bypatruljen i 2023 og 2024 kun hadde en håndfull betjenter som kunne skrive ut gebyrer for elsparkesykler. Fra og med januar i år har alle bybetjenter kunnet ilegge gebyrer. Det medfører en større dekning av parkeringskontroll over hele byen, skriver kommunikasjonsrådgiver Bård Eion Flaen, som understreker at de ønsker et godt samarbeid med operatørene.

Operatørene, som Ryde og Voi, vil ha tydeligere retningslinjer for hva som er en korrekt parkering. Rydes daglige leder Tobias Balchen forteller at selskapet klager på bøter ved flere tilfeller enn før.

Kommunikasjonssjef Øystein Sundelin i Voi sier at også de har merket økningen.

– Den merker også brukerne våre, fordi de som parkerer feil, kommer til å få boten videresendt av oss. Akkurat slik du risikerer å få det hvis du parkerer feil med en leiebil, sier han.