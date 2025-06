Grenland Rail i 2018: Godsmygg tjener på Forsvaret

Han nevner trelastleverandøren Moelven som en viktig kunde for frakt av tømmer og ferdige produkter, mens Forsvaret stadig trenger transport av tungt forsvarsmateriell.

Særlig i forbindelse med øvelsen Trident Juncture er dette aktuelt.

- Jeg regner med at den samlede omsetningen for militærtransportene i år vil beløpe seg til i underkant av 10 prosent av omsetningen vår i år, sier Winkelman.

I år ligger omsetningen an til å bli på rundt 110 millioner kroner. Det tilsier en vekst på 23 prosent.

- Markedet er lite, så henvendelsene kommer direkte fra kunder som vil ha hjelp til frakt fra A til B. Fordi vi ikke tar andre laster enn dem kundene ringer inn til oss, ønsker vi at kunden fyller opp hele godstoget, og frem til nå har dette fungert ganske bra, sier Winkelman.

- Det går ikke opp

Selskapet doblet omsetningen fra 2014 til 2016. Det har levert fem år på rad med både overskudd og vekst. Fjorårets omsetning ble bare 1,5 prosent høyere enn året før, men i 2018 ligger det an til å bli vekst igjen.

Mens godsmyggen Grenland Rail vokser, ligger statseide CargoNet i ruiner. Etter mange år med store tap, besluttet selskapet i september å kutte rundt 50 av sine 440 årsverk.

Finansavisen skrev i sommer at selskapet har tapt over 300 millioner de seneste ti årene.

- Hva gjør dere annerledes enn dem?

- Containertransport er presset fra flere kanter. For det første sitter det en speditør på toppen som tar en del av prisen. For det andre forventes transporten å være presis på tid, men det er ikke jernbanenettet godt nok til. For det tredje skal lasten leveres til en lavere pris enn hva en østeuropeisk lastebil kan tilby.

- Det regnestykket går bare ikke opp, sier Winkelman.

- Men dere frakter jo gods på de samme skinnene?

- Ja, men vi kjører ikke fra godsterminal til godsterminal. Vi frakter for eksempel tømmer fra skogen til sagbruket, og det blir en annen tjeneste. Dessuten er ikke tidsfristene like knappe som for eksempel på containerfrakt mellom Oslo og Bergen.