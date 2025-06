Det amerikanske justisdepartementet har inngått en avtale med Boeing som gjør at flyprodusenten unngår straffeforfølgelse for å ha villedet luftfartsmyndighetene, forutsatt at en føderal dommer godkjenner avtalen, melder Financial Times.

Avtalen ble signert forrige uke og sendt til finanstilsynet (SEC) onsdag. Den gir Boeing mulighet til å trekke tilbake en tidligere skylderkjennelse – noe som har vakt sterke reaksjoner fra familiene til de 346 ofrene i de to dødelige 737 Max-ulykkene i 2018 og 2019.

Boeing skal betale 444,5 millioner dollar i erstatning.

Familiene kjemper mot avtalen i retten. Deres advokater legger fram sitt syn innen 18. juni, deretter får Boeing og justisdepartementet én uke på å svare.

Ifølge FT har dommeren i saken tidligere avvist en avtale, blant annet på grunn av manglende rettslig kontroll og bestemmelser om mangfold og inkludering. Dersom dommeren godkjenner avtalen, vil det avslutte en av justisdepartementets mest betente saker, som i årevis har plaget både de etterlatte og Boeings forsøk på å gjenreise tilliten til selskapet.

Ga uriktige opplysninger

Bakgrunnen er de to flystyrtene, som førte til at luftfartsmyndigheter verden over satte 737 Max-flyene på bakken. Årsaken ble sporet til et programvareproblem i flyets kontrollsystem, som ved feilaktig aktivering gjentatte ganger presset flyets nese nedover.

I juli i fjor gikk Boeing med på å erklære seg skyldig i ett tilfelle av å ha ført amerikanske myndigheter bak lyset, ved å gi uriktige opplysninger til luftfartsmyndigheten FAA om svakheter i programvaren, skriver FT.

Opprinnelig inngikk Boeing en avtale med justisdepartementet i 2021, hvor påtalen ble utsatt i tre år, mot at selskapet betalte 2,5 milliarder dollar, samarbeidet med etterforskningen og innførte et program for etterlevelse.

Men i januar 2024, kort tid før tiltalen skulle droppes, blåste en dør av et 737 Max-fly under en kommersiell flyvning. Dette førte til at påtalemyndigheten gjenopptok saken.