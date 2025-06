– Nå er det moro å kjøre Tesla’n igjen, sier eieren av en Tesla med nye skilter.

I løpet av det siste året har Elon Musks støtte til Donald Trump fått massive reaksjoner. I tillegg har Tesla-toppsjefen kommet med flere kontroversielle utsagn og handlinger, noe som har skapt et nytt fenomen: Tesla-skam.

I et forsøk på å ta avstand fra Musk har flere Tesla-eiere festet klistremerker med teksten “I bought this car before Elon went crazy” på bilen, blant annet Isabelle Ringnes, datteren til eiendomsmogulen Christian Ringnes.

Andre har forsøkt å ta protesten hakket lenger, noe som bekreftes av flere søknader om personlige bilskilt som har kommet inn til Statens vegvesen i år. Blant skiltene som er søkt om finner vi: “Fck Elon”, “I H8 Elon” (I hate Elon), “F Trump” og “F Musk”. Kun sistnevnte av de nevnte skiltene har imidlertid blitt godkjent – og er nå å finne på en Tesla i Fredrikstad.

Se listen over hvilke ord folk har søkt på, som blir avslått av Statens vegvesen lengre ned i saken.



Noen selger bilen i protest. Når man kjører rundt med skiltet “F Musk” protesterer man litt hver dag. Svein Nesøien

– Hvorfor ønsket du bilskiltet “F Musk”?

– Det var for å ta litt avstand fra det Musk og Trump driver med. Noen selger bilen i protest. Når man kjører rundt med skiltet “F Musk” protesterer man litt hver dag, sier Svein Nesøen, som fikk innvilget skiltet som sparker oppover.

Søkte på flere

Skiltet pryder Teslaen som tilhører konen til Nesøen. Hun ønsket i utgangspunktet de tidligere nevnte klistremerkene for å vise avstand fra Musk, men Nesøen hadde en bedre idé.

– Jeg tenke det hadde vært gøy å få tak i et bilskilt i stedet. Jeg søkte om å få “F Musk”, og fikk det godkjent. Med det nye skiltet synes kona det går fint, nå er det moro å kjøre Tesla’n igjen, sier Nesøen, som innrømmer at de ble litt overrasket over at de fikk ja.

Da jeg fikk innvilget “F Musk” tenkte jeg at jeg skulle jaggu søke på “F Trump” også, for en annen Tesla vi har. Svein Nesøien

“F Musk” er imidlertid ikke det eneste skiltet Fredrikstad-mannen søkte på.

– Da jeg fikk innvilget “F Musk” tenkte jeg at jeg skulle jaggu søke på “F Trump” også, for en annen Tesla vi har.

Men “F Trump” ble for drøy kost for vegvesenet. Søknaden ble avslått, forteller Nesøen, som til vanlig jobber som takstmann. Både søknaden som ble godkjent og den som ble avslått er printet ut og hengt opp på kontoret. Planen er å ramme dem inn.

– Vi fikk et brev fra vegvesenet hvor det stod at “F Trump” kunne tolkes som “Fuck Trump”. Jeg tenkte F for fabulous da, sier han, med et lurt smil.

Nesøien har lagt ut en liten videosnutt på Youtube av bilen med de nye skiltene. Her forklarer han at kona elsker å kjøre Teslaen med de nye skiltene.

Fonøyd: Priscilla Andersen kjører nå fornøyd rundt i Teslaen sin, forteller ektemannen Svein Nesøen, som fikk ideen om protest-bilskiltet. Foto: Privat

Kapital har også vært i kontakt med en annen Tesla-eier som har ønsket å ta tydelig avstand fra Musk. Tidligere i år søkte personen, som ønsker å forbli anonym, om å få innvilget bilskiltene “Fck Elon” og “I H8 Elon”.