Flyvende flyaksjer?

Det er umåtelig vanskelig å skape lønnsomhet i luften. I hvert fall over tid. Nå er det midlertidig medvind. Det har fått mange investorer til å se på flyaksjer med nye øyne. Det er få tegn til svekket reiselyst. Sommerferiesesongen står for døren. Det er høysesong for flyselskapene. Flyplassene fylles opp, og det er lang ventetid i sikkerhetskontrollen. Kanskje vi skulle kjøpe noen flyaksjer?

Andre har brent fingrene og holder seg vekk. Det er jo ikke mer enn ti måneder siden SAS ble tatt av børs i en restrukturering som strippet investorene for all verdi. Etter pandemien måtte Norwegian søke konkursbeskyttelse, og selskapet ble restrukturert i 2021, også det med store tap for aksjonærene.

Målt i passasjerkilometer steg den globale flytrafikken med 8 prosent i april i forhold til april 2024, ifølge IATA, bransjeforeningen som samler de fleste av verdens flyselskaper. Kapasiteten steg med kun 6,5 prosent mens kabinfaktoren steg med 1,1 prosent til 83,6 prosent.

Kabinfaktoren er et av flyselskapenes viktigste nøkkeltall for å oppnå lønnsomhet. Så langt i år er trafikken steget med 6 prosent og kabinfaktoren ligger på 81,8 prosent. Flyselskapene vil gjerne ha flere fly. Men flyprodusenter som Boeing og Airbus ligger langt etter planlagte leveranser grunnet interne problemer og utfordringer i verdikjeden.

I tillegg til god passasjervekst er drivstoff til flyene blitt markant billigere. I slutten av mai kostet et fat flybensin 82,3 dollar, hvilket er 16,9 prosent lavere enn samme periode i fjor. I tillegg har dollaren falt mot de fleste vestlige valutaer, hvilket også senker drivstoffutgiftene i lokal valuta. Drivstoff er en av flyselskapenes største utgiftsposter og utgjør 20-40 prosent av driftskostnadene, avhengig av prisen.

En annen stor post er finanskostnader, i en svært kapitalkrevende industri. Utsikt til rentefall på flere store markeder gir håp om billigere finansiering og derved bedre lønnsomhet.

Ifølge IATA vil flyselskapene kunne få en fortjeneste på 36 milliarder amerikanske dollar basert på anslåtte inntekter på 979 milliarder dollar. Det tilsvarer en nettomargin på beskjedne 3,7 prosent.