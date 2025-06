Flytrafikken i mai på samme nivå som i fjor

I mai var det 1,9 millioner utenlandsreiser fra Avinors flyplasser, og 2,5 millioner innenlandsreiser, skriver Avinor i en pressemelding.

Tallene for mai er stabile sammenlignet med samme tid i fjor. Så langt i år har trafikken økt med 3 prosent sammenlignet med i fjor.

Bergen lufthavn Flesland hadde noe lavere trafikk sist måned fordi det ble lagt ny asfalt på rullebanen som førte til at den har vært stengt på kveldstid store deler av mai. Det har også ført til noen ringvirkninger.

Avinor forventer at fredag 20. juni blir sommerens største utfartsdag, og viser til at sommermånedene er høysesong for fritidsreiser. De venter 2 prosent flere utenlandsreisende i år enn i fjor.

I mai var det 55.000 flyavganger fra Avinors flyplasser, en liten økning fra i fjor. Det ble også innmeldt nesten 3.500 droneflygninger, som er en kraftig økning på 17 prosent fra i fjor.

– Dette forteller oss at stadig flere droneoperatører velger å fly på en ansvarlig måte, ved å registrere droneflygningen sin og dermed gjøre den synlig for andre, sier direktør for trafikkutvikling Mats Gjertsen i Avinor.