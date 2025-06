Helikopteroperatøren Bristow Norway, som har hovedkontor på Sola flyplass i Stavanger og opererer for oljegigantene på sokkelen, fikk et solid inntektsløft i 2024. Men bak tallene skjuler det seg både høyere kostnader, en dødsulykke – og en varslet maktkamp om fremtidens offshorekontrakter.

Resultatfall etter inntektsvekst

Inntektene endte på 2.920 millioner kroner i 2024, opp fra 2.540 millioner i året før. Men kostnadene økte raskere enn inntektene.

Driftsresultatet falt til 6,7 millioner kroner, fra 51,7 millioner i 2023.

Personalkostnadene steg med 128 millioner til nesten én milliard kroner, mens øvrige driftskostnader og forbruksmateriell økte med over 290 millioner.

Til tross for dette endte Bristow med et årsresultat på 27,7 millioner kroner – kraftig hjulpet av valutagevinster på over 186 millioner kroner.

BRISTOW NORWAY (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 2 916 2 543 Driftsresultat 6,7 51,7 Resultat før skatt 27,7 71,6 Årsresultat 27,7 71,6

Én død i ulykke

En alvorlig hendelse rystet selskapet 28. februar i fjor: Et redningshelikopter styrtet under en øvelse utenfor Bergen. Seks personer var om bord – én mistet livet.

Bristow har i dag 25 operative helikoptre i Norge, og fløy til sammen 24.748 timer i 2024. Likevel står selskapet nå foran et markant skifte:

Det ble kjent etter årsslutt at både Aker BP og Equinor/Vår Energi vil bytte leverandør for helikoptertjenester til Florø og andre felt, fra henholdsvis september 2025 og mai 2026. Det gjør at Bristow nå er avhengig av å vinne nye kontrakter for å opprettholde aktiviteten.

– Må tenkte nytt

En annen utfordring som nevnes, er at flere oljeselskaper nå kjøper helikoptre selv og setter bort bare bemanning og drift. Det endrer spillereglene og svekker operatørenes forretningsmodell.

Selskapet vurderer nå å åpne nye baser og utvide flåten for å vinne nye oppdrag.

Bristow hadde 298 millioner kroner i kontanter ved årsskiftet, og en samlet kortsiktig gjeld på 864 millioner. Det gir en stram, men håndterbar likviditet. Egenkapitalandelen er svekket til rett over 20 prosent, ned fra 25 prosent året før.

Styret skriver at de vurderer selskapets drift som levedyktig fremover, og viser til lojal kundebase og sterk operasjonell drift.