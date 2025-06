Avisen viser til ikke navngitte etterforskere, som stiller spørsmål ved om passasjerflyets motorer fungerte normalt da det tok av fra byen Ahmedabad i delstaten Gujarat.

279 mennesker omkom i ulykken, hvorav flere befant seg på bakken. Kun én av de 242 menneskene om bord overlevde. Han har fortalt at flyet stanset opp i luften og at det lyste grønne lys før flyet styrtet inn i et hybelhus mindre enn et minutt etter avgang.

Flyet fra Air India – en Boeing 787–8 Dreamliner – skulle til Gatwick utenfor London.

Flyets nødsystem består av en liten propell som felles ut fra undersiden av skroget, og som fungerer som en reservegenerator, skriver Wall Street Journal.

Vanligvis produserer motorene strøm til flyet og bidrar til å drive styresystemene. Kraften som genereres av den aktuelle propellen, kan holde viktige flykomponenter i drift hvis begge motorene svikter, og det skal da utløses automatisk.

Det samme er tilfelle hvis trykket i alle de tre hydraulikksystemene er lavt, hvis cockpit-instrumentene mister strømmen, eller hvis det oppstår problemer med flyets elektriske motorpumper.