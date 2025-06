Flyreisen fant sted mellom København og Oslo i april i fjor, og erstatningsbeløpet tilsvarer rundt 100 millioner kroner, skriver Sol. I tillegg krever ektemannen rundt 10 millioner kroner.

– Det kan ikke være noen tvil om at det å servere for varm drikke til en passasjer utgjør en forutsigbar risiko under flyreiser, sier kvinnens advokat Jonathan C. Reiter i en pressemelding som flere amerikanske aviser omtaler.

Ifølge søksmålet skal en kabinansatt ha sølt «ekstremt varm» kaffe over kvinnen under serveringen. Dette skal ha ført til «alvorlige brannskader, smerte, lidelse, psykiske påkjenninger, redusert livskvalitet, arrdannelse og kosmetiske misdannelser, samt økonomiske og personlige tap,» hevder advokaten.

Pressesjefen i SAS i Norge, Øystein Schmidt, bekrefter overfor Sol at det er en pågående juridisk prosess.

– All den tid vi her snakker om en juridisk prosess, har vi på nåværende tidspunkt ikke anledning til å kommentere nærmere knyttet til innhold, skriver Schmidt i en epost.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tviler sterkt på at kvinnen får gjennomslag for kravet sitt.

– Det høres litt «amerikansk» ut dette erstatningskravet. Jeg har ikke på minne noen tilsvarende krav på skandinaviske flyselskap, i hvert fall ikke noe som har vunnet fram, sier han.