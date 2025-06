Kollektivkutt gir mer kø og mindre frihet

Ingeborg Bjørnevik fra FrP hevder i Finansavisen 15. juni at mitt svar på «alle spørsmål» er høyere bompenger. Det er en merkelig påstand, all den tid jeg har vært helt åpen om alle alternativer for å håndtere kollektivkrisen under oppseiling.

Jeg er helt enig i at vi må få mest mulig kollektivtrafikk for pengene, og at byrådet må ta sin del av ansvaret for å oppnå det. Ruter er i gang med et effektiviseringsprogram som skal redusere kostnadene med 500 millioner kroner årlig fra 2027. Det er et viktig steg – men langt fra nok til å møte kostnadsveksten som nå truer kollektivtilbudet over hele landet.

Uten bompengene hadde ikke Oslo hatt et av verdens aller beste kollektivtilbud

Om ikke Bjørnevik har fått den med seg, er ikke krisen i kollektivtrafikken et Oslo-fenomen. Kostnadene for kollektivtransporten har eksplodert over hele landet, blant annet på grunn av dyrere busskontrakter. I fylkeskommuner styrt av både Frp, Ap og H kuttes det nå i kollektivtilbudet, med dyrere billetter og færre avganger som konsekvens. Det betyr mindre fleksibilitet, lengre reisetid og flere biler i kø på veiene. Og i enigheten revidert nasjonalbudsjett velger Arbeiderpartiet likevel å bruke like mye på gratis ferge som på å hjelpe en kollektivøkonomi i krise. Forstå det den som kan.

Til tross for en befolkningsvekst på 30 prosent de siste 17 årene, har vi klart å holde biltrafikken nede i Oslo. De nyeste tallene viser at hele 73 prosent av folks reiser er grønne – altså enten med kollektiv, sykkel eller gange – og Oslo er med det grønnere enn København. Det kommer ikke av seg selv, men skyldes en storstilt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange over tid. Det er bra for alle – også for de som må kjøre bil, da det blir mindre kø og flere tilgjengelige parkeringsplasser for dem.

I tillegg nyter de fordeler som renere luft, mindre støy og plassen som frigjøres til andre gode formål. Jeg og resten av byrådet står derfor helt støtt i at vi skal fortsette å jobbe for at kollektiv, sykkel og gange skal være attraktive førstevalg for flest mulig.

Som ett av to partier i bystyret, det andre er Rødt, er Ingeborg Bjørneviks parti mot bompenger som konsept. Bompengene er på ingen måte perfekte, og et bedre alternativ er veiprising, som vi håper å få tillatelse til å prøve ut i Oslo. Men uten bompengene hadde ikke Oslo hatt et av verdens aller beste kollektivtilbud. Det hadde ikke vært mulig å få til dersom fellesskapet skulle tatt hele regningen over skatteseddelen. Derfor har vi et spleiselag, der stat, kommune, bompenger og billettinntekter inngår.

Marit Vea (V)

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo

(Innlegget er noe forkortet. Red.)