Europa ruster opp, og på kontinentets største havn i Rotterdam pågår forberedelsene for en potensiell konflikt med Russland, skriver Financial Times.

Forberedelsene går blant annet ut på å reservere plass for skip med militært utstyr og å planlegge hvordan last skal omdirigeres dersom en krig bryter ut. Rotterdam havn samarbeider også med havnen i Antwerpen, Europas nest største, om hvordan å håndtere det hvis britiske, amerikanske og canadiske forsyninger skulle ankomme.

Les også – Forbereder nye fremstøt i Europa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder å sitte på bevis for at Russland er i ferd med å planlegge «nye militæroperasjoner på europeisk territorium.»

– Vil også omfatte øvelser

– Hvis store mengder militært materiell må fraktes, ser vi til Antwerpen eller andre havner for å overta noe av kapasiteten – og motsatt. Vi ser på hverandre mindre og mindre som konkurrenter, uttaler Boudewijn Siemons, sjefen for Rotterdam havn, i et intervju med avisen.

HAVNESJEF: Boudewijn Siemons. Foto: LinkedIn

Det nederlandske forsvarsdepartementet annonserte i mai at Rotterdam må gjøre plass for å håndtere flere skip med militært materiell etter forespørsel fra Nato. Forberedelsene vil også omfatte såkalte amfibiske øvelser som involverer styrker både på land og til sjøs.

Nederland har som Nato-alliert lovet å øke sine forsvarsutgifter til 5 prosent av BNP. Nato-sjef Mark Rutte, som for øvrig også er nederlender, advarte i juni om at Russland kan angripe et av medlemslandene innen 2030.

Les også – Vil bli mer dødelige Mens Donald Trump sår tvil om Natos fremtid, trapper Pentagon opp i Norden og Baltikum. Målet er å avskrekke Russland.

– Overlegent Nato, selv uten USA Opprustning og Russland-syn splitter det tyske regjeringspartiet SPD før helgens landsmøte. Frontfigur for opprøret er sønn av Willy Brandt, arkitekten av «Ostpolitik.»

EU vil bygge opp beredskapslager EU vil sikre tilgang til mineraler, kabler og medisiner i møte med krigstrusler, klimaendringer og cyberangrep.

– Må styrke selvforsyning

Financial Times påpeker at Rotterdam har håndtert våpenleveranser før – eksempelvis under Gulfkrigen i 2003, mens Antwerpen regelmessig mottar forsyninger for amerikanske tropper stasjonert i Europa.

Siemons opplyser også til avisen at de to havnene samarbeider om å styrke Europas selvforsyning, og oppfordrer europeiske land til å bygge opp lagre av kritiske råmaterialer som kobber, litium, grafitt – slik man gjør med olje.

– Vi har det ennå ikke med gass. Selvfølgelig har vi noen gassfelt i Europa, men vi burde se bredere på strategisk motstandsdyktighet – også innen farmasi. Hvor bygger man dette opp, og hvor robust er man som samfunn? Det blir stadig viktigere i en stadig mer ustabil verden, sier han.