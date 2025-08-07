Knallvekst for Norse

Norse Atlantic Airways hadde en kabinfaktor på 94 prosent i juli, opp hele 11 prosentpoeng fra samme tid i fjor.

Flyselskapet fraktet 203.712 passasjerer i den travle sommermåneden, fordelt på 658 flyvninger. Passasjerveksten ble dermed 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

70 prosent av flyvningene gikk innen 15 minutter etter oppsatt avgangstid, mot 69 prosent i juli 2024.

Konsernsjef Bjørn Tore Larsen opplyser i børsmeldingen at juli var den niende måneden på rad med over 90 prosent kabinfaktor, og omtaler det som nivåer i verdensklasse.

– Norse Atlantic Airways fortsetter å levere sterk passasjervekst og en verdensledende kabinfaktor. Juli var den niende måneden på rad med en kabinfaktor over 90 prosent, noe som gjenspeiler den vellykkede innføringen av vår datadrevne markedsstrategi sent i fjor. Dette gir godt moment inn i tredje kvartal, ettersom vi leverer vårt rimelige og kostnadseffektive tilbud til kunder over hele verden, sier Larsen.

Kursrally

I slutten av mai uttalte investor Ketil Skorstad at han mente Norse-aksjen var særdeles underpriset.

«Norse prises altså til en P/E på 1,» sa han.

«Det er alltid risiko forbundet med å investere i flyselskaper, men vi mener risk/reward i Norse Atlantic i dag representerer en sjelden mulighet, og vi tror aksjen vil kunne stige inntil 5-gangeren de neste 12 til 24 månedene,» lød det videre.

Aksjen er opp 128 prosent hittil i år, og 202 prosent det siste året.