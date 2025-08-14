Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Kollektivtilbudet dreies mot høyere standarder og dyrere tjenester. Billettinntektene, som er en viktig del av inntektsgrunnlaget i de større byene, har gått ned, heter det i rapporten som tar for seg utviklingen i kollektivtrafikken fra 2019 til 2024.

Til tross for at antallet påstigninger viser en liten vekst fra 2023, har kostnadsveksten ført til økte fylkeskommunale tilskudd. I noen fylker har det medført kutt i rutetilbudet.

Rapporten, som er laget på oppdrag av Kollektivtrafikkforeningen, peker på at økonomiske utfordringer kan bli et økende problem i årene som kommer:

– Kostnadsveksten er særlig sterk ved fornying av anbudskontrakter. Dette skyldes særlig alders- og drivstoffsammensetningen av den eksisterende bussparken i Norge, står det i rapporten.

Siden 2019 har kollektivtilbudet i gjennomsnitt økt litt, men forskjellene mellom fylkene er store. Det meste av kollektivtrafikken i Norge drives av fylkeskommunene, hovedsakelig med buss.